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17 июня, 13:27

«Сблизился с Путиным»: Трамп после саммита G7 сменил союзников, пишут СМИ

NYT: Трамп на саммите G7 продемонстрировал, что он больше союзник РФ, чем Запада

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Собственными словами президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семёрки» подтвердил, что является, скорее, союзником России, а не поддерживающих Украину стран. Об этом пишет New York Times.

«Произошедшее показало, насколько сблизился Трамп с российским лидером Владимиром Путиным с момента своего первого прихода к власти, и насколько отчуждённым стал глава США от американских союзников, сплотившихся вокруг Украины», — говорится в публикации.
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Напомним, Трамп накануне покинул саммит G7 досрочно, что вызвало резонанс в международных кругах. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал этот поступок унижением для Эмманюэля Макрона, подчеркнув, что глава Франции оказался в неудобном положении. Кроме того, на встрече Трампу не дали выступить перед журналистами — премьер-министр Канады Марк Карни взял на себя роль модератора и фактически «перехватил слово», чем, по сообщениям, удивил американского лидера.

Мария Любицкая
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