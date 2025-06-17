«Все зомби»: Медведев назвал G7 мёртвым клубом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что формат «Большой семерки» (G7) давно утратил свою значимость. По его словам, даже во времена «восьмерки» с участием России этот клуб напоминал «ходячих мертвецов».

Медведев отметил, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 жестко указал европейским лидерам, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, на их место. Он также подчеркнул, что Трамп заслужил уважение за свою позицию: отказался обсуждать санкции, осудил исключение России из формата и покинул встречу.