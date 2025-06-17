«Все зомби»: Медведев назвал G7 мёртвым клубом
Медведев назвал G7 мёртвым клубом, где даже во время участия РФ были одни зомби
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что формат «Большой семерки» (G7) давно утратил свою значимость. По его словам, даже во времена «восьмерки» с участием России этот клуб напоминал «ходячих мертвецов».
Медведев отметил, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 жестко указал европейским лидерам, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, на их место. Он также подчеркнул, что Трамп заслужил уважение за свою позицию: отказался обсуждать санкции, осудил исключение России из формата и покинул встречу.
«Давно было ясно, что это мертвый клуб. Я помню, когда мы сидели за одним столом — они все были зомби, даже тогда», — написал Медведев на странице в соцсети X.
Напомним, Россию исключили из состава «Группы восьми» в 2014 году. Потом ЕС предложил российским властям вернуться к этому формату, но Москва решила, что G20 — более перспективный формат. Президент США Дональд Трамп предлагал вернуть Россию в «Большую восьмёрку» и не в первый раз критикует решение исключить её из состава. Также он обвинил лидеров «Большой семёрки» в начале конфликта на Украине.