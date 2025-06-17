Песков в двух словах описал саммит G7

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат саммита G7 теряет свою значимость на фоне G20. Он подчеркнул, что для России «Большая семёрка» утратила своё значение, учитывая сокращающуюся долю стран G7 в мировой экономике и наблюдаемые тенденции в этих странах.

«Мы согласны с президентом [США Дональдом] Трампом — это была большая ошибка по исключению РФ из формата «Восьмёрки». <...> И на фоне таких форматов, например, как «Двадцатка», «Семёрка» выглядит весьма блёкло и достаточно бесполезна», — заявил Песков.