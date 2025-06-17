Песков в двух словах описал саммит G7
Песков: Формат G7 выглядит блёкло и бесполезно на фоне G20
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что формат саммита G7 теряет свою значимость на фоне G20. Он подчеркнул, что для России «Большая семёрка» утратила своё значение, учитывая сокращающуюся долю стран G7 в мировой экономике и наблюдаемые тенденции в этих странах.
«Мы согласны с президентом [США Дональдом] Трампом — это была большая ошибка по исключению РФ из формата «Восьмёрки». <...> И на фоне таких форматов, например, как «Двадцатка», «Семёрка» выглядит весьма блёкло и достаточно бесполезна», — заявил Песков.
Напомним, в Канаде 15 июня стартовал саммит G7, который Трамп покинул досрочно, проведя на площадке в Кананаскисе менее десяти часов. За это время он успел объяснить свою позицию по поводу отказа от новых санкций против России и призвать к немедленной эвакуации населения Тегерана. Стоит отметить, что G7 – это неформальное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.