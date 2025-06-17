Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на итоги саммита G7 в Канаде. Дипломат убеждена, что главным итогом мероприятия стала констатация факта ущерба от антироссийских санкций: пытаясь «перекрыть кислород» РФ, «семёрка» лишь навредила собственной экономике.

В Канаде 15 июня стартовал саммит G7. Президент США Дональд Трамп покинул Кананаскис спустя примерно 10 часов, за это время он успел озвучить причины, по которым США не планируют вводить новые санкции против России, а также призвал жителей Тегерана к срочной эвакуации.