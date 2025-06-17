Лидеры G7 выразили поддержку безопасности Израиля на фоне конфликта с Ираном

Лидеры стран «Большой семёрки» в совместном заявлении подтвердили свою поддержку безопасности Израиля, акцентировав внимание на необходимости деэскалации конфликта в регионе.

В условиях обострения отношений Израиля с Ираном они призвали к скорейшему разрешению кризиса и прекращению огня в секторе Газа. В заявлении также подчёркивается важность защиты мирного населения на Ближнем Востоке.