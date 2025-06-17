Лидеры G7 выразили поддержку безопасности Израиля на фоне конфликта с Ираном
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Лидеры стран «Большой семёрки» в совместном заявлении подтвердили свою поддержку безопасности Израиля, акцентировав внимание на необходимости деэскалации конфликта в регионе.
В условиях обострения отношений Израиля с Ираном они призвали к скорейшему разрешению кризиса и прекращению огня в секторе Газа. В заявлении также подчёркивается важность защиты мирного населения на Ближнем Востоке.
«Иран — главный источник региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», — сказано в итоговом заявлении.
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Израилю с Ираном. При этом американский лидер преждевременно покинул саммит «Большой семёрки» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас глава Белого дома организовывает срочную встречу с иранскими чиновниками для возобновления переговоров.