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Регион
17 июня, 04:40

Лидеры G7 выразили поддержку безопасности Израиля на фоне конфликта с Ираном

Обложка © unsplash.com / Cole Keister

Обложка © unsplash.com / Cole Keister

Лидеры стран «Большой семёрки» в совместном заявлении подтвердили свою поддержку безопасности Израиля, акцентировав внимание на необходимости деэскалации конфликта в регионе.

В условиях обострения отношений Израиля с Ираном они призвали к скорейшему разрешению кризиса и прекращению огня в секторе Газа. В заявлении также подчёркивается важность защиты мирного населения на Ближнем Востоке.

«Иран — главный источник региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», — сказано в итоговом заявлении.

Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп отказался подписать проект заявления G7 по Израилю с Ираном. При этом американский лидер преждевременно покинул саммит «Большой семёрки» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас глава Белого дома организовывает срочную встречу с иранскими чиновниками для возобновления переговоров.

Иран готов возобновить переговоры с США, но требует прекращения огня от Израиля
Иран готов возобновить переговоры с США, но требует прекращения огня от Израиля
Юния Ларсон
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