Попала в кадр: Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона на саммите G7

На саммите G7 камера зафиксировала реакцию премьер-министра Италии Джорджи Мелони после слов президента Франции Эмманюэля Макрона — она выразительно закатила глаза. Видео опубликовал Daily Mail.

Премьер-министра Италии Джорджи Мелони закатила глаза после слов Макрона. Видео © Х / Jon De Lorraine

Инцидент произошёл на встрече лидеров стран «Большой семёрки», куда вошли представители Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского союза. Лидеры обсуждали обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также ситуацию на Украине. Реакция Мелони вызвала волну комментариев в соцсетях — пользователи гадают, что именно ей прошептал французский лидер.