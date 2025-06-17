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17 июня, 15:38

Попала в кадр: Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона на саммите G7

DM: Премьер Италии Мелони закатила глаза в ответ на слова Макрона на саммите G7

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

На саммите G7 камера зафиксировала реакцию премьер-министра Италии Джорджи Мелони после слов президента Франции Эмманюэля Макрона — она выразительно закатила глаза. Видео опубликовал Daily Mail.

Премьер-министра Италии Джорджи Мелони закатила глаза после слов Макрона. Видео © Х / Jon De Lorraine

Инцидент произошёл на встрече лидеров стран «Большой семёрки», куда вошли представители Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского союза. Лидеры обсуждали обострение конфликта между Израилем и Ираном, а также ситуацию на Украине. Реакция Мелони вызвала волну комментариев в соцсетях — пользователи гадают, что именно ей прошептал французский лидер.

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Ранее Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона за ложные заявления о его отъезде с саммита G7. По словам американского лидера, Макрон ошибочно связал это с попыткой урегулировать конфликт между Израилем и Ираном.

Милена Скрипальщикова
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