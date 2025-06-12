Министр обороны ФРГ в присутствии Зеленского отказал Киеву в поставках Taurus
Писториус: Германия не рассматривает возможность поставок Киеву ракет Taurus
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Министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Берлин не рассматривает возможность передачи ракет Taurus Киеву. На вопрос о поставках этих ракет он ответил однозначно.
«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» — сказал глава Минобороны ФРГ в разговоре с журналистами.
Зеленский, в свою очередь, отметил, что на переговорах обсуждался план поставок немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T, который рассчитан на три года. Перед визитом в Киев Писториус также подчеркнул, что на переговорах будет обсуждаться будущее сотрудничество Германии и других европейских стран с Украиной, особенно в области промышленного сотрудничества. Это может включать в себя не только поставки вооружения, но и совместные проекты в сфере оборонной промышленности.
Напомним, что разговоры о поставке Taurus начались, когда канцлер Германии Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Сразу за ФРГ такое решение приняла Британия, Франция и США. Однако решение канцлера Германии о поставках Taurus было вскоре заблокировано.