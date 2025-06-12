Министр обороны ФРГ в присутствии Зеленского отказал Киеву в поставках Taurus

«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!» — сказал глава Минобороны ФРГ в разговоре с журналистами.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что на переговорах обсуждался план поставок немецких систем противовоздушной обороны IRIS-T, который рассчитан на три года. Перед визитом в Киев Писториус также подчеркнул, что на переговорах будет обсуждаться будущее сотрудничество Германии и других европейских стран с Украиной, особенно в области промышленного сотрудничества. Это может включать в себя не только поставки вооружения, но и совместные проекты в сфере оборонной промышленности.