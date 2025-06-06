Поставки немецких ракет Taurus Украине могут рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте против России, выразил мнение обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво. Он подчёркивает, что такая поддержка может значительно обострить ситуацию и привести к третьей мировой.

«Поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечёт Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. <…> Это может спровоцировать новую мировую войну <…>», — пишет Браво.