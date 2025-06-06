Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 13:05

Поставка Taurus Украине чревата началом новой войны, пишут СМИ

AgoraVox: Поставки Taurus Киеву могут спровоцировать новую мировую войну

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Поставки немецких ракет Taurus Украине могут рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте против России, выразил мнение обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво. Он подчёркивает, что такая поддержка может значительно обострить ситуацию и привести к третьей мировой.

«Поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечёт Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. <…> Это может спровоцировать новую мировую войну <…>», — пишет Браво.

Журналист также отметил, что Москва будет действовать, опираясь на принцип самообороны, предусмотренный Уставом ООН.

В июне начнётся война с Германией? Подполковник просчитал шаги Армии России и Бундесвера
В июне начнётся война с Германией? Подполковник просчитал шаги Армии России и Бундесвера

Напомним, что Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Сразу за Германией такое решение приняла Британия, Франция и США. Мерц уже заявлял о готовности поставлять дальнобойное оружие на Украину. Однако решения канцлера Германии о поставках Taurus были заблокированы.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar