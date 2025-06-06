Поставка Taurus Украине чревата началом новой войны, пишут СМИ
AgoraVox: Поставки Taurus Киеву могут спровоцировать новую мировую войну
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Поставки немецких ракет Taurus Украине могут рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте против России, выразил мнение обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво. Он подчёркивает, что такая поддержка может значительно обострить ситуацию и привести к третьей мировой.
«Поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечёт Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. <…> Это может спровоцировать новую мировую войну <…>», — пишет Браво.
Журналист также отметил, что Москва будет действовать, опираясь на принцип самообороны, предусмотренный Уставом ООН.
Напомним, что Фридрих Мерц снял ограничения на дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Сразу за Германией такое решение приняла Британия, Франция и США. Мерц уже заявлял о готовности поставлять дальнобойное оружие на Украину. Однако решения канцлера Германии о поставках Taurus были заблокированы.