Россия и Германия не станут развязывать войну в июне 2025 года из-за поставок немецкого вооружения на Украину, включая крылатые ракеты Taurus. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог, подполковник в отставке Александр Перенджиев, комментируя просчитанный своим коллегой Сергеем Марковым сценарий.

«Возможно, перспективы войны России и Германии в июне 2025 года будут более радужные. Ракеты Taurus будут уничтожаться ещё до того, как они прибудут в назначенные логистические места. Мы будем их чётко отслеживать и обнулять», — сказал Перенджиев в интервью NEWS.ru.

Согласно прогнозу отставного подполковника, если на Украину прибудут военнослужащие из Германии для введения полётного задания для этих дальнобойных ракет, то они тоже станут законной целью Российской армии. Параллельно наши ВС будут продвигаться вглубь территории Незалежной в процессе создания буферной зоны. Вся военная и логистическая инфраструктура соседней страны будет уничтожена, уверен Перенджиев. По его словам, Россия уже научились не просто воевать, она намерена дальше отвечать на удары дронов.