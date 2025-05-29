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29 мая, 07:18

«‎Орешником» призвали разнести завод Taurus в ФРГ с первым ударом немецкой ракеты ВСУ по России

Аналитик Коротченко: ВС РФ могут разнести завод в ФРГ в случае применения Taurus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kohl

Если немецкая ракета «Таурус» каким-то образом прилетит на российскую территорию, то ВС РФ могут разнести «Орешником» завод, где производят это вооружение. Такое предприятие одно на всю Германию, сообщил в Телеграм-канале военный аналитик Игорь Коротченко.

«Если произойдут подтверждённые удары с использованием ВСУ крылатых ракет Taurus по объектам в глубине территории России, мы должны будем квалифицировать это как вступление Германии в войну против России», — отметил эксперт.

Необходимо будет одним лишь ударом сравнять с землёй единственный в ФРГ завод-изготовитель ракет Taurus. Он находится вдали от города, поэтому взрыв не принесёт человеческих жертв, а Россия полностью «закроет» производство, заявил Коротченко. По его мнению, ни с такой задачей отлично справится российская ракета «Орешник». Коротченко призвал бить по объекту вечером либо ночью.

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Ранее в Госдуме объяснили, что полётное задание для дальнобойной ракеты Taurus может поставить только специально обученный немецкий специалист, но никак не украинский солдат с вытатуированным на плече «тризубом». Посему использование такого вооружения будет означать прямое вступление Германии в войну против России.

Владимир Озеров
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