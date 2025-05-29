Владимир Зеленский пытается привлечь канцлера ФРГ Фридриха Мерца к удару немецкими крылатыми ракетами Taurus по Москве, Новороссийску и Крымскому мосту. Если немецкого лидера не остановить, то война между Германией и Россией может начаться уже в этом июне, предположил российский политолог Сергей Марков.

«Мерц конечно не хочет ракетных ударов по Германии. Но Мерц надеется, что Россия испугается, поэтому Германия может бить ракетами по России, прикрываясь Украиной, а Россия испугается ответить», – рассуждает Марков в своём Telegram-канале.

По его оценке план Зеленского состоит из нескольких этапов. Первым он считает удар немецкой армии по Черономорскому флоту России в Новороссийске, Крымскому мосту и Москве ракетами «Таурус». Приказ отдаст Мерц, но будет утверждать, что атаковал объекты Киев. Правительство России распознает ложь, что ознаменует «вступление ФРГ в войну с Россией», описывает Марков дальнейшее развитие событий. В итоге Армия РФ нанесёт ракетный удар по складам с ракетами в Германии, после чего начнётся обмен мощными ударами. А поскольку Германия является членом НАТО, альянс объявит войну России.

«Если никто не остановит Мерца, то война между Россией и Германией может начаться уже в июне 2025 года. Россия пытается остановить канцлера Германии заявлениями о «красных линиях», — добавил Марков.