«Избежать ответственности»: Пушков раскрыл коварные планы Германии по ракетам Taurus

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что отказ Германии напрямую поставлять ракеты Taurus и вместо этого финансировать украинское производство может быть попыткой избежать ответственности. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Пушков заявил, что министр обороны Германии Борис Писториус, отвечая на вопрос украинской журналистки о поставках крылатых ракет Taurus, возможно, скрывает свои истинные намерения. Его прямой ответ «нет» в присутствии Владимира Зеленского подтверждает это. Сенатор предположил, что Берлин может «помочь» Киеву, выдав немецкие Taurus за украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их отправку.

«Уж не намерена ли Германия помочь Киеву выдать немецкие «Таурусы» за собственно украинские ракеты, чтобы избежать ответственности за их поставку?», — задался вопросом Пушков.

Кроме того, как считает парламентарий, возможно, Берлин серьёзно воспринял предостережения со стороны России и решил снизить градус обсуждения этого вопроса.