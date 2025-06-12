Германия увеличит военную помощь Киеву
Германия увеличивает военную помощь Украине на 1,9 млрд евро
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Берлин намерен выделить дополнительно 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако решение окончательно пока не принято. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.
Писториус отметил, что изначально в этом году Германия планировала выделить 4 миллиарда евро на поддержку Украины.
«Со стороны Германии я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. [Хотим] добавить еще 1,9 млрд евро, это ещё окончательно не решено», — сказал глава Минобороны ФРГ.
Ранее в МВФ заявили о рисках для дальнейшего финансирования Украины на фоне дефолта. Рейтинг украинских бумаг, привязанных к ВВП, снизился. Речь идёт о 665 миллионах долларов по ВВП-варрантам (бумагам, выплаты по которым зависят от темпов роста ВВП).