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Регион
12 июня, 14:50

Германия увеличит военную помощь Киеву

Германия увеличивает военную помощь Украине на 1,9 млрд евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liub Shtein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Liub Shtein

Берлин намерен выделить дополнительно 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако решение окончательно пока не принято. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Писториус отметил, что изначально в этом году Германия планировала выделить 4 миллиарда евро на поддержку Украины.

«Со стороны Германии я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. [Хотим] добавить еще 1,9 млрд евро, это ещё окончательно не решено», — сказал глава Минобороны ФРГ.

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Ранее в МВФ заявили о рисках для дальнейшего финансирования Украины на фоне дефолта. Рейтинг украинских бумаг, привязанных к ВВП, снизился. Речь идёт о 665 миллионах долларов по ВВП-варрантам (бумагам, выплаты по которым зависят от темпов роста ВВП).

Полина Никифорова
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