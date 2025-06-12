Германия увеличит военную помощь Киеву

Берлин намерен выделить дополнительно 1,9 миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако решение окончательно пока не принято. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве.

Писториус отметил, что изначально в этом году Германия планировала выделить 4 миллиарда евро на поддержку Украины.

«Со стороны Германии я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. [Хотим] добавить еще 1,9 млрд евро, это ещё окончательно не решено», — сказал глава Минобороны ФРГ.