«Они боятся»: В Польше выдали главный страх Зеленского после склоки из-за Волынской резни

Издание пишет, что Украина опасается широкого распространения информации о зверствах, совершённых теми, кого они у себя считают «героями». В частности, Киев бы очень не хотел, чтобы мир увидел свидетельства эксгумаций — груды костей и расколотых черепов. По мнению автора, украинское руководство осознаёт, что подобные откровения могут серьёзно навредить имиджу страны в Европе, особенно сейчас, когда Киев заглядывает под каждый камень в поисках политической и материальной помощи.