«Они боятся»: В Польше выдали главный страх Зеленского после склоки из-за Волынской резни
Myśl Polska: Киев боится утратить помощь Запада из-за данных о Волынской резне
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Киев бесится из-за дня памяти жертв Волынской резни в Польше, поскольку боится лишиться западной поддержки. Об этом сообщает польская газета Myśl Polska.
Издание пишет, что Украина опасается широкого распространения информации о зверствах, совершённых теми, кого они у себя считают «героями». В частности, Киев бы очень не хотел, чтобы мир увидел свидетельства эксгумаций — груды костей и расколотых черепов. По мнению автора, украинское руководство осознаёт, что подобные откровения могут серьёзно навредить имиджу страны в Европе, особенно сейчас, когда Киев заглядывает под каждый камень в поисках политической и материальной помощи.
«Историческая политика — ещё одна сфера, в которой украинцы хотят занять хорошее место в европейском стаде», — указал автор материала.
Напомним, что МИД Украины пришёл в бешенство, когда Польша утвердила 11 июля днём памяти жертв Волынской резни. В Киеве считают, что полякам пора бы и забыть, что боевики УПА* вырезали, по разным оценкам, от 50 до 100 тысяч польских граждан, ведь это вредит добрососедским отношениям.
*Запрещённая в России экстремистская организация.