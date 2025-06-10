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10 июня, 04:56
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Украину и Польшу вновь разделила историческая память о Волынской трагедии

Telegraph: Между Украиной и Польшей начался новый конфликт из-за Волынской резни

Между Украиной и Польшей начался новый конфликт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Между Украиной и Польшей начался новый конфликт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim

Польский парламент объявил 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершённого ОУН* и УПА*. Министерство иностранных дел Украины раскритиковало это решение, заявив, что использование термина «геноцид» якобы противоречит добрососедским отношениям между странами.

Как отмечает The Telegraph, вопрос Волынской резни остаётся камнем преткновения в отношениях двух государств. Ряд польских политиков, включая избранного президента Кароля Навроцкого, неоднократно подчёркивали, что урегулирование исторических вопросов является важным условием для поддержки Польшей вступления Украины в ЕС.

Волынская резня — массовые убийства осуществлённые Украинской повстанческой армией* и Организацией украинских националистов* в отношении польского гражданского населения, а также представителей других этнических групп, проживавших на территории Западной Украины, особенно в Волынском регионе. Эти события начались в марте 1943 года.

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Ранее Навроцкий, отвечая на поздравления главаря киевского режима Владимира Зеленского, напомнил о нерешённых проблемах, связанных с Волынской резнёй. Во время предвыборной кампании он акцентировал внимание на необходимости эксгумации жертв на территории Украины.

*Запрещённые в России экстремистские организации.

Артём Гапоненко
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