МИД Украины в бешенстве: Польша утвердила день памяти жертв Волынской резни

Польское правительство установило 11 июля Днём памяти жертв геноцида, который был совершён Украинской повстанческой армией* (УПА*) на восточных территориях довоенной Польши. Речь идёт о Волынской трагедии 1943 года.

Подавляющее большинство депутатов парламента поддержали предложение Польской крестьянской партии. Из 436 парламентариев только один воздержался, остальные проголосовали «за».

В МИД Украины считают, что решение об установлении даты негативно скажется на отношениях с Польшей, противореча духу сотрудничества и усложняя достижение взаимопонимания и примирения между странами.

«Призываем польскую сторону воздержаться от шагов, которые могут привести к росту напряжённости в двусторонних отношениях и подорвать достижения, полученные конструктивным диалогом и сотрудничеством между Украиной и Польшей», — указано в сообщении украинского ведомства.

Волынская трагедия — это серия жестоких нападений на польское население. Их совершили украинские националисты, в основном бойцы УПА*, сотрудничавшие с нацистской Германией. Эти трагические события оставили глубокий след в отношениях между Польшей и Украиной. Сегодня они продолжают вызывать споры и разногласия между двумя странами.