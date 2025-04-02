Эксгумация жертв Волынской резни на Украине начнётся в конце апреля

К работе по эксгумации тел жертв Волынской резни, происходившей на территории Украины, приступят уже в конце апреля. Об этом сообщил украинский посол в Польше Василий Боднар в эфире Польского радио.

«На 27-28 апреля запланирован выезд группы из Польши с участием украинской стороны, эти работы должны начаться», — сказал Боднар, уточнив, что работы начнутся с населённого пункта Пужники в Ивано-Франковской области.

На данный момент запросы также отправлены в другие места. После получения разрешения, которые ожидаются в ближайшие дни, работы начнутся и там.

Ранее польская сторона отмечала, что эксгумация останков позволит провести необходимые исследования для идентификации жертв и создания более полного исторического контекста. Этот процесс также может способствовать примирению между украинским и польским народами, обеспечивая возможность для обсуждения и осмысления сложных страниц общей истории.

Волынская резня — это серия массовых убийств польского населения. Ответственность за эти преступления несут украинские националисты, в частности, бойцы Украинской повстанческой армии*, которые в то время сотрудничали с нацистской Германией. Это событие оставило глубокий шрам в отношениях между Польшей и Украиной, и до сих пор вызывает острые дискуссии и разногласия между двумя народами.