Украина разрешила полякам эксгумировать останки жертв Волынской резни

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что украинская сторона выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Произошедшее он назвал прорывом.

«Принято решение о первых эксгумациях польских жертв Украинской повстанческой армии*. Я благодарю министров культуры Польши и Украины за отличное сотрудничество. С нетерпением ждем следующих шагов», — отметил польский премьер в социальной сети X.

Ранее польская сторона отмечала, что эксгумация останков позволит провести необходимые исследования для идентификации жертв и создания более полного исторического контекста. Этот процесс также может способствовать примирению между украинским и польским народами, обеспечивая возможность для обсуждения и осмысления сложных страниц общей истории.

Волынская резня — это серия массовых убийств польского населения, совершённых украинскими националистами в 1943-1944 годах, в основном на территории Волыни (сегодня часть Украины). Основными исполнителями были бойцы Украинской повстанческой армии*, сотрудничающие с нацистами. Жертвами стали десятки тысяч поляков, включая женщин и детей. Это событие стало одним из наиболее болезненных моментов в польско-украинских отношениях и до сих пор вызывает споры и разногласия между двумя странами.