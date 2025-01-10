Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 15:37

Украина разрешила полякам эксгумировать останки жертв Волынской резни

Туск: Украина выдала первые разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что украинская сторона выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской резни. Произошедшее он назвал прорывом.

«Принято решение о первых эксгумациях польских жертв Украинской повстанческой армии*. Я благодарю министров культуры Польши и Украины за отличное сотрудничество. С нетерпением ждем следующих шагов», — отметил польский премьер в социальной сети X.

Ранее польская сторона отмечала, что эксгумация останков позволит провести необходимые исследования для идентификации жертв и создания более полного исторического контекста. Этот процесс также может способствовать примирению между украинским и польским народами, обеспечивая возможность для обсуждения и осмысления сложных страниц общей истории.

Реки крови. Как украинские националисты устроили Волынскую резню
Реки крови. Как украинские националисты устроили Волынскую резню

Волынская резня — это серия массовых убийств польского населения, совершённых украинскими националистами в 1943-1944 годах, в основном на территории Волыни (сегодня часть Украины). Основными исполнителями были бойцы Украинской повстанческой армии*, сотрудничающие с нацистами. Жертвами стали десятки тысяч поляков, включая женщин и детей. Это событие стало одним из наиболее болезненных моментов в польско-украинских отношениях и до сих пор вызывает споры и разногласия между двумя странами.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ

Обложка ©

histrf.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • упа
  • История
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar