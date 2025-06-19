ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 21:36

Путин рассказал о контактах с США и Израилем по ситуации на Ближнем Востоке

Путин: Россия по ситуации с Ираном находится в контакте с Нетаньяху и Трампом

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что находится на связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями информационных агентств разных стран на ПМЭФ.

«Я лично в контакте и с премьер-министром Израиля, и по этому вопросу в контакте с президентом Трампом», — сказал Путин.

Путин сообщил, что Россия против торговых войн и ограничений
Путин сообщил, что Россия против торговых войн и ограничений

Ранее глава государства рассказал, что подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, несмотря на массовые удары Израиля. А замглавы МАГАТЭ тем временем отметил, что удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями. Реактор, по его оценке, взорваться не может, но радиоактивное загрязнение может быть страшнее ядерного взрыва.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ПМЭФ-2025
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Биньямин Нетаньяху
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar