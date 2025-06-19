«Ничего с ними не произошло»: Путин заявил, что Израиль не смог уничтожить подземные заводы Ирана
Путин: Подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, несмотря на удары Израиля
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Подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, несмотря на массовые удары Израиля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они же существуют, ничего с ними не произошло», — сказал президент.
Напомним, конфликт между Израилем и Ираном обострился 13 июня 2025 года, когда ЦАХАЛ начала операцию «Восставщий лев» и атаковала иранские ядерные объекты, включая Натанз. Своей целью еврейское государство декларировало уничтожение ядерной программы Ирана. В ходе ударов погибли многие военачальники Исламской республики. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», обстреляв ракетами и дронами израильские города, включая Тель-Авив. Стороны продолжают обмениваться ударами.