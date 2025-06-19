«Ничего с ними не произошло»: Путин заявил, что Израиль не смог уничтожить подземные заводы Ирана

Подземные заводы Ирана по-прежнему существуют, несмотря на массовые удары Израиля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они же существуют, ничего с ними не произошло», — сказал президент.