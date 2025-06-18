Появилось видео прилёта иранской ракеты по центру биологического оружия в Израиле

В городе Реховот, Израиль, камера видеонаблюдения запечатлела попадание иранской ракеты в Институт Вейцмана. Этот институт проводит научные исследования, в том числе для нужд израильской армии.

Момент прямого попадания иранской баллистической ракеты в здание Научно-исследовательского института «Вейцман» в Реховоте. Видео © X / Gloz111

Удар вызвал сильные разрушения: в лабораториях начался пожар, серьёзно повреждена структура основного здания. Пострадали и близлежащие объекты, входящие в студенческий кампус института. Стоит отметить, что Институт Вейцмана, помимо прочих исследований, сотрудничает с ЦАХАЛ в области химических и бактериологических веществ.