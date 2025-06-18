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18 июня, 18:28

Появилось видео прилёта иранской ракеты по центру биологического оружия в Израиле

Иранские ракеты ударили по зданию научного института недалеко от Тель-Авива

Разрушенный институт Вейцман в Реховоте иранской баллистической ракетой. Обложка © X / dr_doc_

Разрушенный институт Вейцман в Реховоте иранской баллистической ракетой. Обложка © X / dr_doc_

В городе Реховот, Израиль, камера видеонаблюдения запечатлела попадание иранской ракеты в Институт Вейцмана. Этот институт проводит научные исследования, в том числе для нужд израильской армии.

Момент прямого попадания иранской баллистической ракеты в здание Научно-исследовательского института «Вейцман» в Реховоте. Видео © X / Gloz111

Удар вызвал сильные разрушения: в лабораториях начался пожар, серьёзно повреждена структура основного здания. Пострадали и близлежащие объекты, входящие в студенческий кампус института. Стоит отметить, что Институт Вейцмана, помимо прочих исследований, сотрудничает с ЦАХАЛ в области химических и бактериологических веществ.

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Ранее сообщалось о начале новой ракетной атаки со стороны Тегерана. Ракеты были нацелены на «оккупированные территории» — именно так официальные лица Ирана называют Израиль. Обострение ситуации стало продолжением серии взаимных угроз и ударов, усиливших напряжённость на всём Ближнем Востоке.

Милена Скрипальщикова
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