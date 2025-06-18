Иран начал новую ракетную атаку на Израиль. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Иранские ракеты направились в сторону оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль. — Прим. Life.ru)», — говорится в публикации агентства.

В ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что зафиксировали летящие ракеты и уже занимаются их перехватом.