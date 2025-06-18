Иран начал новую ракетную атаку на Израиль
IRNA сообщает о новой ракетной атаке Ирана на Израиль
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Иран начал новую ракетную атаку на Израиль. Об этом сообщает агентство IRNA.
«Иранские ракеты направились в сторону оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль. — Прим. Life.ru)», — говорится в публикации агентства.
В ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что зафиксировали летящие ракеты и уже занимаются их перехватом.
Несколько минут назад иранские власти снова обратились к жителям израильской Хайфы с призывом покинуть город. В эфире телеканала SNN был указан конкретный район, который следует срочно эвакуировать, «чтобы спасти жизни гражданских».