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Регион
18 июня, 16:55

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль

IRNA сообщает о новой ракетной атаке Ирана на Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Иран начал новую ракетную атаку на Израиль. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Иранские ракеты направились в сторону оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль. — Прим. Life.ru)», — говорится в публикации агентства.

В ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что зафиксировали летящие ракеты и уже занимаются их перехватом.

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Несколько минут назад иранские власти снова обратились к жителям израильской Хайфы с призывом покинуть город. В эфире телеканала SNN был указан конкретный район, который следует срочно эвакуировать, «чтобы спасти жизни гражданских».

Наталья Демьянова
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