«Последний ультиматум»: Трамп заявил о крайней мере в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана, фактически предъявив ему «последний ультиматум». Он заявил о доминировании американских сил в воздушном пространстве Ирана и намекнул на возможность серьёзных негативных событий в регионе.

«Можно и так сказать. Можно даже сказать: последний ультиматум», — ответил американский лидер журналистам в Белом доме на вопрос, стоит ли воспринимать его позицию о капитуляции Ирана как ультиматум.