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Регион
18 июня, 16:19

«Последний ультиматум»: Трамп заявил о крайней мере в отношении Ирана

Трамп пригрозил «последним ультиматумом» Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана, фактически предъявив ему «последний ультиматум». Он заявил о доминировании американских сил в воздушном пространстве Ирана и намекнул на возможность серьёзных негативных событий в регионе.

«Можно и так сказать. Можно даже сказать: последний ультиматум», — ответил американский лидер журналистам в Белом доме на вопрос, стоит ли воспринимать его позицию о капитуляции Ирана как ультиматум.

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Ранее появлялись сообщения о том, что Иран подготовил ракеты для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, верховный лидер страны Али Хаменеи пригрозил Вашингтону сокрушительным ответом на любое военное вмешательство.

Наталья Демьянова
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