«Последний ультиматум»: Трамп заявил о крайней мере в отношении Ирана
Трамп пригрозил «последним ультиматумом» Ирану
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Президент США Дональд Трамп выступил с резким заявлением в адрес Ирана, фактически предъявив ему «последний ультиматум». Он заявил о доминировании американских сил в воздушном пространстве Ирана и намекнул на возможность серьёзных негативных событий в регионе.
«Можно и так сказать. Можно даже сказать: последний ультиматум», — ответил американский лидер журналистам в Белом доме на вопрос, стоит ли воспринимать его позицию о капитуляции Ирана как ультиматум.
Ранее появлялись сообщения о том, что Иран подготовил ракеты для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, верховный лидер страны Али Хаменеи пригрозил Вашингтону сокрушительным ответом на любое военное вмешательство.