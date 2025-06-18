«Могу сделать, а могу и нет»: Трамп оценил вероятность ударов США по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил возможность нанесения удара американскими силами по иранским ядерным объектам, включая центры обогащения урана.

«Вы не знаете, сделаю ли я это. Я могу это сделать, а могу и не делать. Никто не знает, что я собираюсь предпринять», — сказал американский лидер.