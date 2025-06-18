«Могу сделать, а могу и нет»: Трамп оценил вероятность ударов США по ядерным объектам Ирана
Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана
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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, допустил возможность нанесения удара американскими силами по иранским ядерным объектам, включая центры обогащения урана.
«Вы не знаете, сделаю ли я это. Я могу это сделать, а могу и не делать. Никто не знает, что я собираюсь предпринять», — сказал американский лидер.
Он также подчеркнул, что Иран, по его мнению, остался «беззащитным» перед возможной атакой со стороны США. Трамп заявил, что на данный момент небо над Ираном полностью находится под контролем Америки, у страны нет никакой системы ПВО, а значит «абсолютно никакой защиты».
Ранее появлялись сообщения о том, что Иран подготовил ракеты для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, верховный лидер страны Али Хаменеи пригрозил Вашингтону сокрушительным ответом на любое военное вмешательство.