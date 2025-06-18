«Ещё не поздно»: Трамп выступил с неожиданным заявлением по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность для переговоров с Ираном всё ещё сохраняется. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, он отметил, что, несмотря на напряженность в регионе, каналы связи между Тегераном и Вашингтоном остаются открытыми.

«Они даже предложили прибыть [на переговоры] в Белый дом», — сказал Трамп.

Вместе с тем Трамп не стал вдаваться в подробности, в том числе о потенциальных военных действиях против Ирана, заявив, что сейчас не время для таких обсуждений.