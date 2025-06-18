«Ещё не поздно»: Трамп выступил с неожиданным заявлением по Ирану
Трамп: Вести переговоры с Ираном ещё не поздно
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Президент США Дональд Трамп заявил, что возможность для переговоров с Ираном всё ещё сохраняется. Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, он отметил, что, несмотря на напряженность в регионе, каналы связи между Тегераном и Вашингтоном остаются открытыми.
«Они даже предложили прибыть [на переговоры] в Белый дом», — сказал Трамп.
Вместе с тем Трамп не стал вдаваться в подробности, в том числе о потенциальных военных действиях против Ирана, заявив, что сейчас не время для таких обсуждений.
Ранее сообщалось, что Белый дом в последний момент отказался отправлять делегацию на встречу с представителями Ирана в нейтральной стране. Диалог был отменён на фоне растущего риска втягивания США в прямое противостояние между Израилем и Ираном. При этом Трамп заявил, что Вашингтон не планирует устранять аятоллу Али Хаменеи — по крайней мере пока. Однако он подчеркнул, что требует от верховного лидера Ирана «безоговорочной капитуляции».