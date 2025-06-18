Трамп отказался от переговоров с Ираном на Ближнем Востоке
CNN: Трамп отказался от отправки чиновников на встречу с Ираном
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп отказался от плана направить высокопоставленных представителей администрации на встречу с иранской стороной, которая должна была пройти на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в американских властных структурах.
Идея заключалась в организации переговоров в нейтральной локации, где стороны могли бы обсудить возможность достижения договорённости в условиях усиливающейся напряжённости. Однако Белый дом в последний момент отложил участие американской делегации. Отказ от диалога произошёл на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном и нарастающего риска втягивания США в открытое военное противостояние.
Ранее сообщалось, что Иран подготовил ракеты для нанесения ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства Вашингтона в конфликт. Кроме того, Тегеран уже осуществил ракетную атаку по штаб-квартире израильской разведки «Моссад», расположенной недалеко от Тель-Авива.