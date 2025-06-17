У Ирана в рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал
РИА «Новости»: Иран заявил о наличии «неожиданных козырей» против Израиля
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Иранские вооружённые силы располагают средствами, способными удивить Израиль, заявил источник в силовых структурах Исламской Республики. Как сообщает РИА «Новости», в Тегеране считают, что настоящие возможности армии ещё не были раскрыты полностью.
«У нас ещё много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал», — подчеркнул собеседник агентства.
Также источник добавил, что иранские силы продолжают наносить удары, и в ближайшее время противник ощутит это в полной мере. Накануне начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Абдулрахим Мусави также отметил, что Тегеран пока не прибегал к действительно масштабным операциям.
Ранее Иран нанёс серию ракетных ударов по израильским авиабазам, с которых, по данным Тегерана, осуществляются вылеты боевых самолётов для атак на территорию Исламской Республики. Эти удары стали частью новой фазы противостояния между странами. Также стало известно, что бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предупреждал о возможном катастрофическом развитии конфликта между Ираном и Израилем.