У Ирана в рукаве есть козыри и Израиль скоро увидит то, чего не ожидал

Иранские вооружённые силы располагают средствами, способными удивить Израиль, заявил источник в силовых структурах Исламской Республики. Как сообщает РИА «Новости», в Тегеране считают, что настоящие возможности армии ещё не были раскрыты полностью.

«У нас ещё много козырей в рукаве, и враг скоро увидит то, чего не ожидал», — подчеркнул собеседник агентства.