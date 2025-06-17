Жириновский при жизни предсказал страшную развязку конфликта Израиля с Ираном

Известный политик Владимир Жириновский, бывший глава ЛДПР, предвещал катастрофическое завершение конфликта между Ираном и Израилем, о чём сообщает kp.ru. В частности, он заявлял, что Вашингтон мобилизует силы НАТО для бомбардировок Ирана, в ходе которых, по его словам, может быть применено «очень страшного оружия локального действия».

«Они будут зачищать всю территорию полностью. Могут всю страну снести, применением одного локального ядерного удара», — заявлял при жизни Жириновский.

Основатель ЛДПР предвидел и само нарастание напряжённости в регионе. Он заявлял, что ситуация на Ближнем Востоке рискует привести к глобальному противостоянию и даже стать предвестником мировой войны. Выступая публично, политик подчеркивал, что столкновение с Ираном будет куда серьёзнее прошлых локальных конфликтов, охватив весь мир.