Жириновский при жизни предсказал страшную развязку конфликта Израиля с Ираном
Жириновский: Конфликт Ирана и Израиля завершится ядерным ударом
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Известный политик Владимир Жириновский, бывший глава ЛДПР, предвещал катастрофическое завершение конфликта между Ираном и Израилем, о чём сообщает kp.ru. В частности, он заявлял, что Вашингтон мобилизует силы НАТО для бомбардировок Ирана, в ходе которых, по его словам, может быть применено «очень страшного оружия локального действия».
«Они будут зачищать всю территорию полностью. Могут всю страну снести, применением одного локального ядерного удара», — заявлял при жизни Жириновский.
Основатель ЛДПР предвидел и само нарастание напряжённости в регионе. Он заявлял, что ситуация на Ближнем Востоке рискует привести к глобальному противостоянию и даже стать предвестником мировой войны. Выступая публично, политик подчеркивал, что столкновение с Ираном будет куда серьёзнее прошлых локальных конфликтов, охватив весь мир.
Ранее Life.ru публиковал и другое предсказание Владимира Вольфовича, в котором он уверял, что конфликт между Ираном и Израилем перерастёт в третью мировую войну, а о событиях на Украине многие забудут, так как обострение на Ближнем Востоке превзойдёт их по масштабам во много раз.