Политолог оценил шансы Израиля справиться с Ираном, если США «умоют руки»
Политолог Светов: Израилю не победить Иран без военной помощи США
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Израилю не выйти победителем из затяжной войны с Ираном без военной помощи США. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
«Если бы не было внешних сил, которые поддерживают Израиль, то война могла бы закончиться победой Ирана», — подчеркнул эксперт в разговоре Инфо24.
Светов охарактеризовал конфликт как мировоззренческий, где стороны преследуют принципиально разные цели: Иран стремится к уничтожению Израиля, а Тель-Авив — к смене режима в Исламской Республике.
Политолог обратил внимание на ключевую зависимость Израиля от американских поставок вооружений. По его словам, небольшая территория и ограниченные ресурсы еврейского государства не позволяют ему вести длительную войну без внешней поддержки.
«Израиль — это небольшая страна, которая не сможет долго воевать без внешних поставок оружия», — отметил Светов.
Он добавил, что перспективы американской помощи в случае перехода конфликта в затяжную фазу остаются под вопросом. Из этого политолог сделал вывод, что постоянной поддержки США израильская армия обречена на поражение в масштабном противостоянии с Ираном.
Впрочем, едва ли Штаты оставят Израиль наедине с Ираном. Здесь у американского руководства расчёты вполне прагматичные: помимо репутации государства, которое надёжно защищает своих союзников, в Вашингтоне озабочены сохранностью своих военных баз в регионе. Поэтому внимание США практически наверняка будет сфокусировано на событиях на Ближнем Востоке, а это значит, что Киеву не стоит рассчитывать на поставки американского вооружения.