Политолог оценил шансы Израиля справиться с Ираном, если США «умоют руки»

Израилю не выйти победителем из затяжной войны с Ираном без военной помощи США. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«Если бы не было внешних сил, которые поддерживают Израиль, то война могла бы закончиться победой Ирана», — подчеркнул эксперт в разговоре Инфо24.

Светов охарактеризовал конфликт как мировоззренческий, где стороны преследуют принципиально разные цели: Иран стремится к уничтожению Израиля, а Тель-Авив — к смене режима в Исламской Республике.

Политолог обратил внимание на ключевую зависимость Израиля от американских поставок вооружений. По его словам, небольшая территория и ограниченные ресурсы еврейского государства не позволяют ему вести длительную войну без внешней поддержки.

«Израиль — это небольшая страна, которая не сможет долго воевать без внешних поставок оружия», — отметил Светов.

Он добавил, что перспективы американской помощи в случае перехода конфликта в затяжную фазу остаются под вопросом. Из этого политолог сделал вывод, что постоянной поддержки США израильская армия обречена на поражение в масштабном противостоянии с Ираном.