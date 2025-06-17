Эксперт объяснил, как война Израиля с Ираном оставит Киев без оружия и сблизит США с РФ
Политолог Дудаков: Трамп может переключить внимание с Украины на Ближний Восток
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Команда американского президента Дональда Трампа может существенно сократить поставки вооружения Киеву и переключить своё внимание на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил политолог Малек Дудаков.
«Для Пентагона основной приоритет в плане отправки военных ресурсов, траншей и всего остального — это Израиль и американские базы на Ближнем Востоке», — отметил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».
По мнению Дудакова, Украина рискует недополучить, в первую очередь, системы ПВО и другие дефицитные вооружения. Однако политолог подчеркнул, что Вашингтон не станет полностью отказываться от украинского направления.
Эксперт также не исключил, что эскалация на Ближнем Востоке может ускорить переговоры между Москвой и Вашингтоном. Политолог отметил, что подобный сценарий открывает возможности для диалога, но подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от развития ситуации в регионе.
«Трампу нужно договариваться с Ираном, а Россия имеет влияние на Исламскую республику. Возможно, мы увидим корректировку позиции американцев по Украине», — добавил Дудаков, предположив, что США могут пойти на уступки России в обмен на содействие в ближневосточном урегулировании.
Напомним, ночь на 13 июня ознаменовалась очередным витком эскалации между Израилем и Ираном: ВС еврейского государства подвергли территорию республики массированным авиаударам, целью которых были объявлены военные и ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и ответил масштабными ракетными обстрелами. Взаимные удары продолжаются по сей день. Сегодня иранская сторона заявила о поражении штаб-квартиры «Моссада» в пригороде Тель-Авива. Американский лидер, в свою очередь, сказал, что не имеет желания вести переговоры с Ираном и ждёт от Тегерана капитуляции.