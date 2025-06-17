Эксперт объяснил, как война Израиля с Ираном оставит Киев без оружия и сблизит США с РФ

Команда американского президента Дональда Трампа может существенно сократить поставки вооружения Киеву и переключить своё внимание на конфликт на Ближнем Востоке. Об этом заявил политолог Малек Дудаков.

«Для Пентагона основной приоритет в плане отправки военных ресурсов, траншей и всего остального — это Израиль и американские базы на Ближнем Востоке», — отметил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению Дудакова, Украина рискует недополучить, в первую очередь, системы ПВО и другие дефицитные вооружения. Однако политолог подчеркнул, что Вашингтон не станет полностью отказываться от украинского направления.

Эксперт также не исключил, что эскалация на Ближнем Востоке может ускорить переговоры между Москвой и Вашингтоном. Политолог отметил, что подобный сценарий открывает возможности для диалога, но подчеркнул, что окончательные решения будут зависеть от развития ситуации в регионе.