«Толкают мир к катастрофе»: МИД РФ призвал Израиль прекратить атаки на ядерные объекты Ирана

В Министерстве иностранных дел России выступили с резким осуждением атак Израиля на иранские мирные ядерные объекты. В опубликованном заявлении подчёркивается, что действия Тель-Авива нарушают нормы международного права и несут угрозу всему миру.

По мнению российской стороны, подобные удары не только подрывают стабильность в регионе, но и могут привести к крайне опасным последствиям в глобальном масштабе.

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле», — заявили в МИД РФ.