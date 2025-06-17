«Толкают мир к катастрофе»: МИД РФ призвал Израиль прекратить атаки на ядерные объекты Ирана
МИД РФ: Атаки Израиля на ядерные объекты Ирана толкают мир к катастрофе
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В Министерстве иностранных дел России выступили с резким осуждением атак Израиля на иранские мирные ядерные объекты. В опубликованном заявлении подчёркивается, что действия Тель-Авива нарушают нормы международного права и несут угрозу всему миру.
По мнению российской стороны, подобные удары не только подрывают стабильность в регионе, но и могут привести к крайне опасным последствиям в глобальном масштабе.
«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе, последствия которой будут ощущаться повсюду, в том числе в самом Израиле», — заявили в МИД РФ.
Москва считает, что подобные действия способны дестабилизировать обстановку не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, подрывая усилия по сохранению глобального мира и безопасности.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность участия в израильской военной операции против Ирана. По данным СМИ, в Белом доме не исключают нанесения точечных ударов по ядерной инфраструктуре исламской республики. На этом фоне Россия призвала Израиль к проявлению сдержанности и здравого смысла, чтобы не допустить развития событий по катастрофическому сценарию.