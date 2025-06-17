Трамп изучает возможность атаки на ядерные объекты Ирана, узнали СМИ

Президент США Дональд Трамп может присоединиться к израильской военной операции против Ирана. Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на представителей американской администрации. По их словам, глава Белого дома рассматривает вариант нанесения целенаправленных ударов по иранским ядерным объектам.

«По словам должностных лиц США, Трамп серьёзно рассматривает возможность вступления в войну и нанесения США удара по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному объекту по обогащению [урана] в Фордо», — отмечается в публикации.

В частности, в Вашингтоне обсуждается подземный объект в Фордо, где ведутся работы по обогащению урана. Решение пока не принято, но ситуация продолжает обостряться.