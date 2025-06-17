Терпение Вашингтона на исходе: Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии текущих планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом он потребовал от него «безоговорочной капитуляции».

«Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер [Ирана]. Он представляет собой лёгкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять, по крайней мере пока», — написал хозяин Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.