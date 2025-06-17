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17 июня, 16:45

Терпение Вашингтона на исходе: Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции

Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии текущих планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом он потребовал от него «безоговорочной капитуляции».

«Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер [Ирана]. Он представляет собой лёгкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять, по крайней мере пока», — написал хозяин Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.

Также американский лидер отметил, что не хотел бы задействовать военных США для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.

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Напомним, ситуация на Ближнем Востоке совершила очередной виток эскалации и перешла к открытому военному конфликту в ночь на 13 июня, когда ВС Израиля объявили о начале крупной операции по уничтожению военных и ядерных объектов Ирана. В Тегеране назвали это объявлением войны и на следующую ночь ответили масштабными ракетными ударами. Обмены продолжаются до сих пор. Сегодня, по сообщениям иранской стороны, была поражена штаб-квартира «Моссада» в пригороде Тель-Авива, а в КСИР пообещали наносить удары по критическим для израильского государства объектам до полного уничтожения.

Наталья Демьянова
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