Терпение Вашингтона на исходе: Трамп призвал Иран к безоговорочной капитуляции
Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии текущих планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом он потребовал от него «безоговорочной капитуляции».
«Мы знаем в точности, где прячется так называемый верховный лидер [Ирана]. Он представляет собой лёгкую цель, но он там находится в безопасности. Мы его не собираемся устранять, по крайней мере пока», — написал хозяин Белого дома на своей странице в соцсети Truth Social.
Также американский лидер отметил, что не хотел бы задействовать военных США для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке совершила очередной виток эскалации и перешла к открытому военному конфликту в ночь на 13 июня, когда ВС Израиля объявили о начале крупной операции по уничтожению военных и ядерных объектов Ирана. В Тегеране назвали это объявлением войны и на следующую ночь ответили масштабными ракетными ударами. Обмены продолжаются до сих пор. Сегодня, по сообщениям иранской стороны, была поражена штаб-квартира «Моссада» в пригороде Тель-Авива, а в КСИР пообещали наносить удары по критическим для израильского государства объектам до полного уничтожения.