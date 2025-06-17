«Ключевой рычаг давления»: Трамп передаст Израилю противобункерные бомбы

США рассматривают возможность передачи Израилю противобункерных бомб, которые могут стать ключевым рычагом давления на Иран. По данным портала Axios, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что эти бомбы могут стать «рычагом давления» для заключения сделки.

«Трамп рассматривает противобункерные бомбы, необходимые для уничтожения подземного объекта по обогащению в Фордо, которые есть у США, а у Израиля нет, как ключевой рычаг давления, чтобы заставить Иран заключить сделку», — указано в статье.