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Регион
17 июня, 02:17

Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым из-за разногласий по Ирану

Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru

Такер Карлсон. Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Такера Карлсона, назвав его «чокнутым». Такое заявление прозвучало после предостережения журналиста о нежелательности вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном. Лидер Белого дома резко ответил на своей странице в Truth Social.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал Трамп.

Трамп инициировал срочные переговоры с Ираном
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Как сообщал Life.ru, Карлсон придерживается мнения, что участие Соединённых Штатов в войне с Ираном может привести к краху американской империи. Он уверен, что такой сценарий негативно скажется на президентстве Дональда Трампа.

Лия Мурадьян
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