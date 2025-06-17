Трамп назвал Такера Карлсона чокнутым из-за разногласий по Ирану

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Такера Карлсона, назвав его «чокнутым». Такое заявление прозвучало после предостережения журналиста о нежелательности вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном. Лидер Белого дома резко ответил на своей странице в Truth Social.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия», — написал Трамп.