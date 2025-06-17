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17 июня, 17:14

Иран атаковал израильские авиабазы в рамках новой серии ударов

КСИР: Иран нанёс удары по израильским авиабазам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Иран атаковал израильские авиабазы в рамках новой серии ударов. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Целью новой масштабной ракетной операции стали авиабазы сионистского режима (имеется в виду Израиль. — Прим. Life.ru), с которых взлетают самолёты противника [для совершения нападений] на нашу страну», — говорится в тексте заявления.

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Ранее сегодня сообщалось, что Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. В результате погибло многих израильских военнослужащих, включая офицеров.

Наталья Демьянова
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