Иран атаковал израильские авиабазы в рамках новой серии ударов. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Целью новой масштабной ракетной операции стали авиабазы сионистского режима (имеется в виду Израиль. — Прим. Life.ru), с которых взлетают самолёты противника [для совершения нападений] на нашу страну», — говорится в тексте заявления.