Иран ликвидировал большое число военнослужащих при ударе по зданию «Моссада»
Tasnim: Офицеры погибли при ударе по зданию «Моссада» и военной разведки Израиля
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Иранский ракетный удар по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» унёс жизни многих военнослужащих, включая офицеров, сообщило агентство Tasnim.
По данным источника, израильские власти значительно занижают число жертв атак на военные объекты из-за строгой цензуры, скрывая истинный масштаб потерь.
Напомним, что Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. На месте работают экстренные службы, чтобы ликвидировать возгорание на территории. Иран подтвердил нанесение удара.