Иран ликвидировал большое число военнослужащих при ударе по зданию «Моссада»

Иранский ракетный удар по зданию израильской военной разведки и штаб-квартире «Моссада» унёс жизни многих военнослужащих, включая офицеров, сообщило агентство Tasnim.

По данным источника, израильские власти значительно занижают число жертв атак на военные объекты из-за строгой цензуры, скрывая истинный масштаб потерь.

24 человека стали жертвами ударов Ирана по Израилю, ещё более 640 пострадали

24 человека стали жертвами ударов Ирана по Израилю, ещё более 640 пострадали

Напомним, что Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. На месте работают экстренные службы, чтобы ликвидировать возгорание на территории. Иран подтвердил нанесение удара.