24 человека стали жертвами ударов Ирана по Израилю, ещё более 640 пострадали

По информации советника канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, иранские ракетные атаки, которые продолжаются с 13 июня, унесли жизни 24 человек. Более 640 жителей получили ранения.

«Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли, более 647 человек получили ранения», — отметил он.

Гендельман подчеркнул, что приблизительно 19 тысяч ходатайств о возмещении убытков были поданы на территории Израиля вследствие ракетных ударов со стороны Ирана.

«Материальный ущерб: в Налоговое управление подано 18 766 заявлений на компенсацию», — указано в тексте сводки, которую опубликовал советник в офисе премьер-министра Израиля.