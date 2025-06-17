24 человека стали жертвами ударов Ирана по Израилю, ещё более 640 пострадали
Офис Нетаньяху: В Израиле погибли 24 человека в результате ударов Ирана
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По информации советника канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, иранские ракетные атаки, которые продолжаются с 13 июня, унесли жизни 24 человек. Более 640 жителей получили ранения.
«Потери среди гражданского населения: 24 человека погибли, более 647 человек получили ранения», — отметил он.
Гендельман подчеркнул, что приблизительно 19 тысяч ходатайств о возмещении убытков были поданы на территории Израиля вследствие ракетных ударов со стороны Ирана.
«Материальный ущерб: в Налоговое управление подано 18 766 заявлений на компенсацию», — указано в тексте сводки, которую опубликовал советник в офисе премьер-министра Израиля.
Ранее сообщалось, что в Иране организованна эвакуация российских граждан, стремящихся вернуться домой. Выезд осуществляется через азербайджанскую границу, на которой созданы оптимальные условия для беспрепятственного прохождения. Работа по возвращению граждан ведётся 24 часа в сутки.