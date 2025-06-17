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17 июня, 10:45

«Проводится большая работа»: В Кремле рассказали об эвакуации россиян из Ирана

Песков: Посольство РФ активно занимается организацией вывоза россиян из Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Emanuele Mazzoni Photo

Российским гражданам в Иране, желающим вернуться на Родину, предоставлена возможность эвакуации. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Большую работу проводит координационную наше посольство в Тегеране. Они координируют в целом все действия. И все граждане, которые находятся в Тегеране, для всех для них есть возможность эвакуации», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков добавил, что эвакуацуия осуществляется через азербайджанскую границу, где созданы благоприятные условия. Работа ведётся круглосуточно. Посольство имеет полную информацию о находящихся в зоне внимания россиянах, их количестве и планах по эвакуации.
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Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал против Израиля военную операцию «Восставший лев». Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы республики. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 3». Ранее СМИ сообщили, что Тегеран обстрелял ракетами резиденцию «Моссада», расположенную в окрестностях Тель-Авива. Позднее Иран подтвердил удар.

Наталья Демьянова
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