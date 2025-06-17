«Проводится большая работа»: В Кремле рассказали об эвакуации россиян из Ирана
Песков: Посольство РФ активно занимается организацией вывоза россиян из Ирана
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Российским гражданам в Иране, желающим вернуться на Родину, предоставлена возможность эвакуации. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Большую работу проводит координационную наше посольство в Тегеране. Они координируют в целом все действия. И все граждане, которые находятся в Тегеране, для всех для них есть возможность эвакуации», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Песков добавил, что эвакуацуия осуществляется через азербайджанскую границу, где созданы благоприятные условия. Работа ведётся круглосуточно. Посольство имеет полную информацию о находящихся в зоне внимания россиянах, их количестве и планах по эвакуации.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал против Израиля военную операцию «Восставший лев». Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы республики. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 3». Ранее СМИ сообщили, что Тегеран обстрелял ракетами резиденцию «Моссада», расположенную в окрестностях Тель-Авива. Позднее Иран подтвердил удар.