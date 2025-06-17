Иран подтвердил удар по штаб-квартире «Моссада»

Согласно официальному заявлению представителей элитного формирования Вооружённых сил Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР), его Воздушно-космические силы (ВКС) осуществили атаку на объект военной разведки Израиля. Также их силами был нанесён удар по центральному офису «Моссада».

«Сегодня утром ВКС КСИР, несмотря на наличие [у Израиля. — Прим. Life.ru] передовых систем обороны, в ходе операции нанесли удар по центру военной разведки армии сионистского режима АМАН и центру планирования террористических операций сионистского режима — «Моссаду» — в Тель-Авиве, и этот центр сейчас в огне», — говорится в заявлении ведомства.