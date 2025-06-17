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17 июня, 10:08

Иран подтвердил удар по штаб-квартире «Моссада»

В КСИР подтвердили удар по офису «Моссада» и зданию военной разведки Израиля

Обложка © Х / reincarnetted

Обложка © Х / reincarnetted

Согласно официальному заявлению представителей элитного формирования Вооружённых сил Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР), его Воздушно-космические силы (ВКС) осуществили атаку на объект военной разведки Израиля. Также их силами был нанесён удар по центральному офису «Моссада».

«Сегодня утром ВКС КСИР, несмотря на наличие [у Израиля. Прим. Life.ru] передовых систем обороны, в ходе операции нанесли удар по центру военной разведки армии сионистского режима АМАН и центру планирования террористических операций сионистского режима — «Моссаду» — в Тель-Авиве, и этот центр сейчас в огне», — говорится в заявлении ведомства.

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Ранее местные СМИ сообщили, что Тегеран обстрелял ракетами резиденцию «Моссада», расположенную в окрестностях Тель-Авива. Но подтверждений данному факту не было. Также появилась информация о гибели начальника центрального штаба ВС Ирана генерала КСИР Али Шадмани.

Ольга Сливченко
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