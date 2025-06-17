«Словесные угрозы»: Политолог оценил шансы Ирана полностью уничтожить Израиль
Политолог Светов: Ещё рано оценивать возможности Ирана уничтожить Израиль
Обложка © ТАСС / ZUMA / Robin Loznak
Возможности Ирана уничтожить Израиль пока нельзя оценить объективно. Об этом заявил политолог Юрий Светов.
«Пока мы даже не можем адекватно оценить, каковы итоги ударов Ирана по Израилю. Если израильтяне рапортуют: «Мы убили начальника генштаба, руководителя Корпуса стражей Исламской революции, начальника разведки», то результатов ударов по Израилю мы не знаем», — сказал он беседе с NEWS.ru.
Эксперт отметил, что Израиль сообщает об успехах в противостоянии с Ираном, но не раскрывает информацию о последствиях атак на свои критические объекты. По его словам, остаётся неизвестным, были ли жертвы после удара по зданию Министерства обороны и какие именно объекты могли быть уничтожены.
Светов подчеркнул, что текущие заявления сторон преимущественно остаются на уровне словесных угроз, а реальный потенциал Ирана в этом противостоянии пока невозможно оценить. Политолог добавил, что не берётся судить, насколько иранские угрозы соответствуют фактическим возможностям страны.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке совершила очередной виток эскалации и перешла к открытому военному конфликту в ночь на 13 июня, когда ВС Израиля объявили о начале крупной операции по уничтожению военных и ядерных объектов Ирана. В Тегеране назвали это объявлением войны и на следующую ночь ответили масштабными ракетными ударами. Обмены продолжаются до сих пор. Сегодня, по сообщениям иранской стороны, была поражена штаб-квартира «Моссада» в пригороде Тель-Авива, а в КСИР пообещали наносить удары по критическим для израильского государства объектам до полного уничтожения.