«Словесные угрозы»: Политолог оценил шансы Ирана полностью уничтожить Израиль

Возможности Ирана уничтожить Израиль пока нельзя оценить объективно. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«Пока мы даже не можем адекватно оценить, каковы итоги ударов Ирана по Израилю. Если израильтяне рапортуют: «Мы убили начальника генштаба, руководителя Корпуса стражей Исламской революции, начальника разведки», то результатов ударов по Израилю мы не знаем», — сказал он беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметил, что Израиль сообщает об успехах в противостоянии с Ираном, но не раскрывает информацию о последствиях атак на свои критические объекты. По его словам, остаётся неизвестным, были ли жертвы после удара по зданию Министерства обороны и какие именно объекты могли быть уничтожены.