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17 июня, 10:32

Иран атаковал израильское секретное подразделение 8200

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Военная база Глилот, где размещено подразделение 8200 и Управление военной разведки Израиля «АМАН», подверглась атаке со стороны Ирана. Об этом сообщают в социальных сетях, официального подтверждения информации пока нет.

Сообщается, что утром иранские средства поражения обрушились на территорию, где также расположен центральный лагерь секретного израильского подразделения 8200.

Организацию создали в 1952 году. Она занимается радиоэлектронной разведкой. В состав входят несколько тысяч военнослужащих, которые активно задействованы в операциях против Ирана. В том числе формирование занималось распространением вирусов для осложнения работы ядерной инфраструктуры государства.

Ракетные удары полностью парализовали Тель-Авив
Ракетные удары полностью парализовали Тель-Авив

Ранее Life.ru сообщал, что Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад», расположенной неподалёку от Тель-Авива. На месте работают экстренные службы, чтобы ликвидировать возгорание на территории.

Юлия Сафиулина
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