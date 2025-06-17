Иран атаковал израильское секретное подразделение 8200

Военная база Глилот, где размещено подразделение 8200 и Управление военной разведки Израиля «АМАН», подверглась атаке со стороны Ирана. Об этом сообщают в социальных сетях, официального подтверждения информации пока нет.

Сообщается, что утром иранские средства поражения обрушились на территорию, где также расположен центральный лагерь секретного израильского подразделения 8200.

Организацию создали в 1952 году. Она занимается радиоэлектронной разведкой. В состав входят несколько тысяч военнослужащих, которые активно задействованы в операциях против Ирана. В том числе формирование занималось распространением вирусов для осложнения работы ядерной инфраструктуры государства.