Ракетные удары полностью парализовали Тель-Авив

Массированные ракетные удары, нанесённые иранскими вооруженными силами по территории Израиля, практически парализовали жизнь в Тель-Авиве.

Как сообщают источники агентства Fars, жители города вынуждены проводить большую часть времени в бомбоубежищах, спасаясь от обстрелов. В условиях нарастающей напряженности иностранные дипломаты, сотрудники посольств и многие израильские граждане начали покидать страну. Эвакуация осуществляется как наземным путём через границу с Иорданией, так и морским — через Средиземное море в направлении Кипра.

Кроме того, ракетные атаки вызвали серьёзные сбои в инфраструктуре Тель-Авива. По информации очевидцев, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением и поставками топлива, что усиливает кризисную ситуацию.