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17 июня, 10:16

Ракетные удары полностью парализовали Тель-Авив

Fars: Тель-Авив полностью парализован из-за ракетных ударов Ирана

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Массированные ракетные удары, нанесённые иранскими вооруженными силами по территории Израиля, практически парализовали жизнь в Тель-Авиве.

Как сообщают источники агентства Fars, жители города вынуждены проводить большую часть времени в бомбоубежищах, спасаясь от обстрелов. В условиях нарастающей напряженности иностранные дипломаты, сотрудники посольств и многие израильские граждане начали покидать страну. Эвакуация осуществляется как наземным путём через границу с Иорданией, так и морским — через Средиземное море в направлении Кипра.

Кроме того, ракетные атаки вызвали серьёзные сбои в инфраструктуре Тель-Авива. По информации очевидцев, в городе наблюдаются перебои с электроснабжением и поставками топлива, что усиливает кризисную ситуацию.

Напомним, в ночь на 13 июня 2025 года конфликт между Израилем и Ираном резко обострился, ознаменовав переход от многолетней «теневой войны» к прямым военным столкновениям. Израиль, в рамках операции «Восходящий лев», нанёс серию высокоточных ударов по ядерным и военным объектам Ирана, включая центр обогащения урана в Натанзе и военные базы в Тегеране, Исфахане и Керманшахе. По данным израильских источников, атака была направлена на предотвращение создания Ираном ядерного оружия, которое Израиль рассматривает как экзистенциальную угрозу. В настоящее время стороны обмениваются взаимными ударами.

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Ранее местные СМИ сообщили, что Тегеран обстрелял ракетами резиденцию «Моссада», расположенную в окрестностях Тель-Авива. Позднее Иран подтвердил удар.

Оксана Попова
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