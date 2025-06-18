Иран подготовил ракеты для ударов по базам Вашингтона на Ближнем Востоке

Иран готовится к потенциальным ударам по американским военным объектам на Ближнем Востоке, если Соединённые Штаты вмешаются в текущий конфликт между Израилем и Тегераном. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные источники в американских структурах.

По информации издания, иранская сторона уже подготовила ракеты и другое вооружение для возможной атаки. В первую очередь под удар могут попасть американские базы в Ираке. Кроме того, источники не исключают, что Тегеран может предпринять попытку блокировки Ормузского пролива — одного из ключевых транспортных маршрутов в Персидском заливе, чтобы изолировать американские корабли.