«Будем стоять насмерть»: Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон
Хаменеи пригрозил нанести США невосполнимый урон при вмешательстве в конфликт
Али Хаменеи. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Гунеев
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с воинственным заявлением, пообещав, что страна будет «стоять насмерть» и не сдастся. Он также пригрозил США сокрушительным ответом на любое военное вмешательство, заявив о нанесении «невосполнимого урона».
«Американцам стоит знать, что любое военное вмешательство, безусловно, обернется для них невосполнимым уроном», — приводит пресс-служба верховного лидера Ирана его слова.
Он подчеркнул, что Иран продемонстрировал силу в условиях вооружённого конфликта и сохранит эту стойкость, даже если мир будет навязан извне. Хаменеи добавил, что Тегеран не намерен уступать давлению и принуждению, поскольку иранский народ не привык сдаваться.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. По его мнению, такая акция не приведёт к эскалации, а, напротив, разрешит конфликт. Политолог-востоковед уверен, что даже успешная ликвидация Хаменеи не принесёт никому пользы. Политика Израиля на данный момент вызывает в мире сильное осуждение и противоречит общепринятым этическим стандартам.