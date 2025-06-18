«Будем стоять насмерть»: Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с воинственным заявлением, пообещав, что страна будет «стоять насмерть» и не сдастся. Он также пригрозил США сокрушительным ответом на любое военное вмешательство, заявив о нанесении «невосполнимого урона».