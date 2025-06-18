Иран вновь призвал жителей Хайфы эвакуироваться
SNN: Иран вновь призвал жителей Хайфы в Израиле эвакуироваться
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Иранские власти снова обратились к жителям израильской Хайфы с призывом покинуть город. Об этом сообщил телеканал SNN.
В эфире был указан конкретный район, который, по мнению Тегерана, следует срочно эвакуировать, «чтобы спасти жизни гражданских».
Ранее появлялись сообщения о том, что Иран подготовил ракеты для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке. Кроме того, верховный лидер страны Али Хаменеи пригрозил Вашингтону сокрушительным ответом на любое военное вмешательство.