Страна почти без связи: В Иране произошёл массовый сбой в работе интернета
В Иране зафиксировано масштабное отключение интернета
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Иран столкнулся с практически полным отключением интернета. Как сообщают мониторинговые сервисы, трафик в стране резко упал до минимальных значений, связь недоступна в большинстве регионов. Об этом сообщил телеграм-канал NetBlocks.
Причины сбоя пока не установлены. При этом известно, что ранее аналогичная ситуация уже происходила — тогда специалисты связали её с масштабной кибератакой на инфраструктуру страны. Не исключено, что и сейчас речь идёт о внешнем вмешательстве или ответных действиях на фоне обострения в регионе.
Тем временем американский предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink теперь активен над территорией Ирана. Так он ответил на пост в соцсети X, в котором его призвали «вбить последний гвоздь в гроб режима» и предоставить доступ к связи для местных протестующих.