Страна почти без связи: В Иране произошёл массовый сбой в работе интернета

Иран столкнулся с практически полным отключением интернета. Как сообщают мониторинговые сервисы, трафик в стране резко упал до минимальных значений, связь недоступна в большинстве регионов. Об этом сообщил телеграм-канал NetBlocks.

Причины сбоя пока не установлены. При этом известно, что ранее аналогичная ситуация уже происходила — тогда специалисты связали её с масштабной кибератакой на инфраструктуру страны. Не исключено, что и сейчас речь идёт о внешнем вмешательстве или ответных действиях на фоне обострения в регионе.