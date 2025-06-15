Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink активен в Иране

Предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink теперь активен над территорией Ирана. Об этом американский миллиардер сообщил в соцсети X, отвечая на обращение пользователя, призвавшего его «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима» и разблокировать доступ к сети для граждан страны.