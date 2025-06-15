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15 июня, 05:05

Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink активен в Иране

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink теперь активен над территорией Ирана. Об этом американский миллиардер сообщил в соцсети X, отвечая на обращение пользователя, призвавшего его «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима» и разблокировать доступ к сети для граждан страны.

В сообщении, на которое отреагировал Маск, говорилось о том, что власти Ирана якобы отключили интернет, чтобы затруднить координацию действий протестующих. По мнению автора поста, предоставление доступа к Starlink позволит восстановить связь и поддержать иранских активистов.

«Лучевые сигналы включены», — ответил предприниматель.

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Напомним, этой ночью Иран и Израиль вновь обменялись ударами. В результате ракетного обстрела по израильским городам Бат-Ям и Реховот, расположенным вблизи Тель-Авива, пострадали более 130 человек. Ночная атака также привела к серьёзным разрушениям жилых кварталов Тель-Авива. В Бат-Яме без вести пропали 35 человек.

Артём Гапоненко
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