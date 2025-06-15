Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink активен в Иране
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Предприниматель Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink теперь активен над территорией Ирана. Об этом американский миллиардер сообщил в соцсети X, отвечая на обращение пользователя, призвавшего его «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима» и разблокировать доступ к сети для граждан страны.
В сообщении, на которое отреагировал Маск, говорилось о том, что власти Ирана якобы отключили интернет, чтобы затруднить координацию действий протестующих. По мнению автора поста, предоставление доступа к Starlink позволит восстановить связь и поддержать иранских активистов.
«Лучевые сигналы включены», — ответил предприниматель.
Напомним, этой ночью Иран и Израиль вновь обменялись ударами. В результате ракетного обстрела по израильским городам Бат-Ям и Реховот, расположенным вблизи Тель-Авива, пострадали более 130 человек. Ночная атака также привела к серьёзным разрушениям жилых кварталов Тель-Авива. В Бат-Яме без вести пропали 35 человек.