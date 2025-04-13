В США назвали «настоящего убийцу» спутниковых сигналов Starlink

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) эффективно противодействуют терминалам спутниковой связи Starlink, которые используют Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщает The National Interest (TNI) со ссылкой на эксперта по безопасности Брэндона Вайхерта.

«Настоящей «убийцей Starlink» стала система «Калинка», которая обнаруживает и прерывает как поступающие, так и исходящие сигналы со спутников, нарушая военные коммуникации ВСУ и работу беспилотников», — поделился специалист.

Он добавил, что система «Тобол» также подавляет спутниковые сигналы как GPS, так и Starlink. Она позволяет создавать электромагнитный щит, потенциально защищая российские силы и средства от боеприпасов со спутниковым наведением.

В свою очередь «Калинка» противодействует не только Starlink, но и системе Starshield, разработанной специально для армии США. Это сильно встревожило оборонных американских стратегов.