«Вот дом снесло»: Россиянка показала разрушенный Тель-Авив после атак Ирана

В Интернете активно распространяются видеоролики, снятые русскоязычными жителями Израиля, демонстрирующие последствия иранских ракетных ударов. На них можно увидеть, в каком состоянии находятся израильские города.

Например, россиянка из Тель-Авива запечатлела разрушительные последствия ночной атаки на свой дом и близлежащие здания. На кадрах видно, что несколько многоэтажек, оказавшихся в непосредственной близости от взрывов, практически уничтожены.

Последствия атак Ирана. Видео © VK / РГ | Русское оружие

«Доброе утро. Вот дом снесло. Вот так вот», — делится россиянка.

Квартире женщины, по сравнению с другими зданиями, сильно повезло: она пострадала лишь от взрывной волны. В результате в помещении выбиты окна и двери, а также частично разрушены стены.