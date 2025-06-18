«Вот дом снесло»: Россиянка показала разрушенный Тель-Авив после атак Ирана
Русскоязычная жительница Израиля сняла последствия ракетного удара
В Интернете активно распространяются видеоролики, снятые русскоязычными жителями Израиля, демонстрирующие последствия иранских ракетных ударов. На них можно увидеть, в каком состоянии находятся израильские города.
Например, россиянка из Тель-Авива запечатлела разрушительные последствия ночной атаки на свой дом и близлежащие здания. На кадрах видно, что несколько многоэтажек, оказавшихся в непосредственной близости от взрывов, практически уничтожены.
Последствия атак Ирана. Видео © VK / РГ | Русское оружие
«Доброе утро. Вот дом снесло. Вот так вот», — делится россиянка.
Квартире женщины, по сравнению с другими зданиями, сильно повезло: она пострадала лишь от взрывной волны. В результате в помещении выбиты окна и двери, а также частично разрушены стены.
В связи с ухудшением обстановки в регионе израильские власти приступили к организованной эвакуации иностранных туристов. По информации Министерства туризма Израиля, в настоящее время в стране находится около 38 тысяч туристов из разных государств. Для их вывоза организована запись на специальные рейсы. Ранее российское посольство также призвало граждан РФ покинуть Израиль, рекомендовав воспользоваться теми же пограничными пунктами для выезда.
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